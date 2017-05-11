11.05.2017 13:33:14

Tarım Müdürü Düzgün kasaplarla buluştu

Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, kentteki kasaplarla bir araya geldi.

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Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, kentteki kasaplarla bir araya geldi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kars'ta faaliyet gösteren kasap ve şarküteri sahipleriyle çalışanlarına, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapıldı.Toplantıda Et ve Et Ürünleri Tebliği hakkında yapılan düzenlemeler işyeri temsilcilerine anlatılarak, işyerlerinin teknik ve hijyenik koşulların iyileştirilmesi, tebliğin uygulamasında birlikteliğin sağlanması, tüketici memnuniyetinin arttırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.