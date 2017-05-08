09.05.2017 09:44:59

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 11'i çocuk 20 kişi yaralandı.

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Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 11'i çocuk 20 kişi yaralandı.Kaza, gece yarısı Aksaray-Ankara karayolunun 40'inci kilometresi Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Mustafa T. idaresindeki yolcu otobüsü, kavşağa geldiğinde Sinan V. (33) idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu 31 FZ 101 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına dönerken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri de yaralılara müdahale etti. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine yaparken, 112 Acil Yardım Merkezi tarafından kaza yerine 24 adet ambulans sevk etti. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 20 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.