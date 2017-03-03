03.03.2017 13:59:48

Tarım aracının çarptığı otomobil takla attı: 1 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarım aracının çarptığı otomobil takla attı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarım aracının çarptığı otomobil takla attı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza saat 11.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Güler yönetimindeki 32 SH 177 plakalı otomobil Konya istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen plakasız tarım aracı (patpat) döner kavşakta dikkatsiz bir şekilde karşı tali yoldan devam etmek istedi. Tarım aracı bu sırada Güler yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak takla attı. İsmi henüz öğrenilemeyen tarım aracı sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.Trafik kazasında yaralanan Şaban Güler ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.