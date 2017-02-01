01.02.2017 10:32:35

Tarihi Paterson Köşkü'nün yarıdan fazlası eklenti

Yapımı 157 yıl önce tamamlanan ve 1986 yılındaki yangın sonrasında kaderine terk edilen Paterson Köşkü'ndeki restorasyon çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, binaya sonradan yapılan tüm eklentileri kaldırıyor. Orijinal yapı dışındaki eklentilerin, tarihi köşkün neredeyse yarıdan fazlasını kapladığı bildirildi.

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Yapımı 157 yıl önce tamamlanan ve 1986 yılındaki yangın sonrasında kaderine terk edilen Paterson Köşkü'ndeki restorasyon çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, binaya sonradan yapılan tüm eklentileri kaldırıyor. Orijinal yapı dışındaki eklentilerin, tarihi köşkün neredeyse yarıdan fazlasını kapladığı bildirildi.Kentin önemli sivil mimari örneklerinden biri olan Bornova'daki tarihi Paterson Köşkü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndaki proje onayı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın ardından restorasyon çalışmalarına başladı. Restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Paterson Köşkü'nün neredeyse yarıdan fazlasını kaplayan sonradan yapılmış betonarme eklentileri, yapıya zarar vermeden ve herhangi bir vibrasyon oluşturmadan beton çürütme yöntemiyle kaldırıyor. Onaylı projeleri dahilinde, aslına uygun olarak ayağa kaldırılacak köşkün, yeniden İzmir'in özel binaları arasındaki yerini alması bekleniyor.Büyükşehir restore edip Bakanlığa devredecekBaşlatılan çalışmalar kapsamında, restorasyon öncesindeki statik güçlendirme ve rekonstrüksiyonu işlemleri, önce bölgesel sıva raspalarıyla özgün duvarların tespiti ve yapıya sonradan ilave yapılan eklentilerin sökümü gerçekleştirildi. Köşkün içinde serbest durumdaki yapı malzemeleri sanat tarihi uzmanları tarafından değerlendirilerek yapının özgün malzemesi olduğu tespit edilenler sınıflandırılarak tekrar kullanılması amacıyla koruma altına alındı. Yapının orijinal kısmıyla ilgili yapılacak işlemler için koruma çatısı kuruldu. Çalışmalar kapsamında, Paterson Köşkü'nde yapı temelinin tespiti için araştırma kazıları gerçekleştirildi. Şimdi yeni çıkan veriler doğrultusunda proje revizyonları hazırlanıyor. Köşkün içinde korunmuş durumda olan şarap mahzeni, yapının geçmişi ve kullanılan malzemelerin niteliği açısından da büyük önem taşıyor. Paterson Köşkü'nün restorasyonunun 730 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Yıllardır atıl durumda bulunan 157 yıllık tarihi yapı, restore çalışmalarının ardından yine Büyükşehir tarafından kültür amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek.1986'da yangın atlattıPaterson Köşkü yapılırken inşaat malzemelerinin büyük bölümü, döşeme ve duvar kaplama malzemeleri ile dekoratif amaçlı birçok yapısal eleman ve mobilyalarının tamamı İngiltere'den getirilmişti. 1960 yılına kadar Paterson Ailesi tarafından kullanılan yapı, daha sonra NATO ofisi ve lojman binası, ardından da bir halı fabrikasının deposu olarak hizmet verdi. 1986 tarihinde geçirdiği bir yangın sonucu büyük tahribata uğradı. Köşk, o tarihten bu yana metruk durumda.