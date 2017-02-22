22.02.2017 16:12:52

Tarihi mescit yeniden ibadete açıldı

İSTANBUL (İHA) â€' İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Şeyh Süleyman Mescidi, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açıldı. Tarihi mescidin açılış törenine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İSTANBUL (İHA) â€" İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Şeyh Süleyman Mescidi, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açıldı. Tarihi mescidin açılış törenine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak katıldı.Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İtalyan Mimarlık, Sanat ve Kent Restorasyonu Derneğinin iş birliği ile restorasyonu tamamlanan Fatih'teki Şeyh Süleyman Mescidi'nin açılışı törenle yapıldı. Restore edilen tarihi mescit, bugün öğle namazı öncesi yeniden ibadete açılırken, Zeyrek'te bulunan mescidin açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İtalya İktisadi Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duası ile başlayan açılışta konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul ve Roma'nın tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak, "Bu açılış dünyaya birçok şey söylemeli. İstanbul ve Roma, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmışlar. Birçok coğrafyaya siyasi olarak nüfuz etmişler, ancak her ikisi de gittikleri coğrafyalarda asla bir kültür emperyalizmine teşebbüs etmemişler. Gittikleri coğrafyada o coğrafyada yaşayan halkın diline, dinine, inancına, ırkına, tercihlerine, kültürlerine saygı göstermişler. Bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu asıl çözüm şimdi İtalyan hükümeti ile medar projesiyle burada yaptığımız gibi medeniyetleri bir birbirleriyle çatıştırmadan, medeniyetlerin ortak değerlerine birlikte omuz vermektir. Bunlar bizler için önemli değerlerdir ve önemli eserlerdir" dedi."Ecdadımızın arkada bıraktığı eserlerin yeniden hayata geçirilmesi için çalışıyoruz"Bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Kaynak şu ifadeleri kaydetti:"İtalya'nın bize verdiği destek gibi biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı olarak, hem Balkanlar'da, hem Orta Avrupa'da, Orta Doğu'da, Kafkaslarda, bizim ecdadımızın arkada bıraktığı eserlerin de aynen bu şekilde yeniden hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Biz inanıyoruz ki bu eserler ve şimdi yaptığımız işbirliği dünyanın ihtiyacı olan hoşgörüyü, karşılıklı dayanışmayı, insanlığın ortak mirasını birlikte sahip çıkmayı, ortak paydalar bulmayı bizlere sağlayacaktır."Restorasyon ile ilgili detaylarGeç Roma dönemindeki mimari üslup dahilinde inşa edilmiş bir mezar yapısı olan mescit, İstanbul'un fethinden hemen sonra Şeyh Süleyman Efendi tarafından tekkeye dönüştürülmüş ve 18'inci yüzyılda minber eklenerek ibadete açılmıştı. Mescit, 18'inci yüzyılın ortalarındaki deprem veya yangında zarar görünce onarılmış, minber eklenmek suretiyle burada cuma namazı kılınmaya başlanmıştı. 19'uncu yüzyılda da bazı doğal afetlere maruz kalan yapı, Osmanlı döneminin sonlarına doğru bir kez daha elden geçirilmiş ve bir yangın sonrası sıvaları ile kalem işi bezemeleri yenilenmişti. Değişik tarihlerde farklı tadilatlardan geçirilen tarihi mescitte, Cumhuriyet döneminin en kapsamlı restorasyon çalışması, 2013-2017 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Mimarlık, Sanat ve Kent Restorasyonu Derneğince hayata geçirildi.