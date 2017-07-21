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Tarihi hezimet sonrası Galataray'dan transfer!
21.07.2017 10:45:23

Tarihi hezimet sonrası Galataray'dan transfer!

Östersunds'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Manchester City'den Fernando'nun transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray'da Fernando konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City'de teknik patron Guardiola'nın takımda düşünmediği isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız, ABD kamp kadrosuna da alınmamıştı. Pek çok talibi olan Fernando için yönetim elini çabuk tutuyor.

Plan, satın alma opsiyonuyla Fernando'yu kiralamak. Yıldız oyuncu yıllık ücret olarak 4 milyon euro talep ederken, gelen haberler Galatasaray'ın 3 milyon euro barajının üstüne çıktığı yönünde.

27 maçta oynadı

1.83 boyundaki Fernando, orta sahada oyunu her iki yönüyle oynayabiliyor. Geçen sezon 15'i Premier Lig olmak üzere 27 resmi karşılaşmada görev yapan Fernando, 2014'te 15 milyon Euro karşılığında Porto'dan transfer edilmişti. Eğer 29 yaşındaki oyuncu istediği ücrette indirime gitmeyi kabul ederse, iş bitecek.


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