26.01.2017 19:18:26

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekiplerince yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, araçtaki 4 kişi

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İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekiplerince yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolünde, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçtaki 4 kişinin sorgulanması sonucunda A.Ö isimli şahsın iki farklı suçtan arandığı diğer 3 şahsın da farklı suçlardan kayıtları olduğu anlaşıldı. Araç içerisinde yapılan incelemede zulalanmış vaziyette toplam 168 adet farklı boyutlarda tarihi sikke ile 25 parça farklı büyüklüklerde tarihi hayvan ve takı objeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan incelemede ele geçirilen tarihi eserlerin Bizans, Roma ve Yunan dönemlere ait olduğu anlaşıldı. Adli soruşturma devam ederken tarihi eserler Ödemiş Müzesi'ne teslim edildi.(Onur Şahan /İHA)