20.02.2017 09:33:58

Tarihi dokuya mimari dokunuş

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri, Foça'nın yüzyıllardır süregelen konut geleneğini oluşturan ve birçoğu kaderine terk edilmiş halde bulunan tarihi Kule Evlerini yeniden tasarladı.

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Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri, Foça'nın yüzyıllardır süregelen konut geleneğini oluşturan ve birçoğu kaderine terk edilmiş halde bulunan tarihi Kule Evlerini yeniden tasarladı.Sazlıca koyunda yer alan ve terk edilerek yok olma sürecine giren Kule Evlerinin işlevsel dönüşümü için gerçekleştirilen stüdyo dersinde, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri, evlerin tarihsel kimliğini koruyarak yeniden kullanılmalarına yönelik fikirler geliştirdi. Yrd. Doç. Dr. Ebru Karabağ Aydeniz, Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ve Araştırma Görevlisi Yarkın Üstünes'in yürütücülüğünde yapılan çalışmalarda, tarihi konut yapılarının özgün kısımları zamanın izleri korunarak iyileştirilmiş çelik, cam, brüt beton gibi çağdaş eklerle günümüz yaşamına uyarlanması için çalışıldı. Öğrenciler Ilgın Deniz Barkan, Betül Elif Serbez, Müge Uktay ve Begüm Cansu Aydın tarihi evleri yerinde inceleyerek tasarımlarını hazırladı.Yöreye özgü tasarımYrd. Doç. Dr. Aydeniz, "Öğrenciler, tarihi dokuya modern dokunuşun yanı sıra çevrenin özelliklerinin korunması ve bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı işlevler geliştirilmesini de amaçlayarak tasarımlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda sanat köyü, konuk evi, etkinlik alanları ve restoranlar tasarlanarak hem bölgeye değer kazandırılmaya hem de yapıların yaşaması sağlanarak yok olmalarının önüne geçilmesine çalışıldı" dedi.Tarihi yaşatma vurgusuYaşar Üniversitesindeki proje sunumlarına katılan Foça Belediyesi Başkan Yardımcısı Mimar İsmail Ası, Kule Evlerinin önemini vurgulayarak tescilli yapıları korumaya gayret gösterdiklerini söyledi. Ası, "Tarihi yapıları yaşatmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Bağ ve bahçelerdeki evlerin bu şekilde olmasının kente zenginlik katacağını düşünerek de bir proje hazırladık. Yarımadada çok sayıda örnek eser var. Tarihi yapıların yeniden gün ışığına çıkarılması için yaşatarak koruma ilkesiyle hareket ediyoruz. Tarihi binaların metruk kalmaması için Yaşar Üniversitesinin de neler yapabiliriz, nasıl onlara değer katabiliriz diyerek projeler hazırlaması kent için önemli. Buradaki projeleri inceleyip hayata geçirebilir miyiz diye değerlendireceğiz" diye konuştu.