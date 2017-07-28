28.07.2017 15:47:54

Tarihi Çengelköy Çınarı yeniden dikilecek

Çengelköy'de dün şiddetli yağış sırasında devrilen tarihi çınar ağacı bugün yeniden dikilecek.

İstanbul'da dün yaşanan şiddetli sağanak yağış ve fırtına sonrası Çengelköy Çınaraltı'nda tarihi anıt çınar büyük zarar gördü.

Ağacın bakımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu ağacın mantar ve kök tedavisi tamamlandı.

VİNÇLERLE KALDIRILIYOR

İBB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Fırtınada devrilen tarihi Çengelköy Çınarı'nın kurtarılması için İBB Park ve Bahçeler ekipleri dün çalışmalara başladı. Tarihi çınar ağacı, vinçlerle kaldırılarak restore edilecek" ifadeleri yer aldı.

Çengelköy Tarihi Çınaraltı önündeki 8 asırlık çınarın devrilmediği görüldü. Fırtınadan etkilenerek devrilen iki çınar ağacının İskele Meydanı'nda ve ana caddede bulunduğu öğrenildi.