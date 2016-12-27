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Tarih yazan formalar yeniden satışta
27.12.2016 13:07:34

Tarih yazan formalar yeniden satışta

Galatasaray tarihinde önemli yer tutan futbolcuların giydikleri formalar, yeniden sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu

Galatasaray tarihinde önemli yer tutan futbolcuların giydikleri formalar, yeniden sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.

Türk Telekom Arena'da gerçekleşen "Tarih Yazan Formalar" lansmanında, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş'in bir zamanlar terlettikleri formalar tanıtıldı. Lansmana, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş'in yanı sıra, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Öğüdücü de katıldı.

Gerçekleşen lansmanda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray tarihi ile ilgili bir lansman günü. Galatasaray Türk futboluna 111 yıldır hizmet ediyor, hizmet ettiği sürece de Türk ulusuna ve taraftarına büyük mutluluklar yaşatmış bir kulüp. O dönemlere ait o zaferleri bize getiren sporculardan birer tane buraya davet ettik. Gördüğünüz gibi geçmişten bugüne kadar Galatasaray'ın yazdığı tarih şu an karşınızda duruyor. Sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Galatasaray, bugün burada sunduğumuz tarih çerçevesinde baktığımızda; Galatasaray ilklerin ve enlerin takımı olduğunu bütün kamuoyuna hatırlatmış oluyor. Bizim 2 yıldızlı, 3 yıldızlı olduğumuz dönemler geride kaldı. Artık biz 5. yıldıza koşuyoruz. 5. yıldızda da Galatasaray'ın yine ilk olacağının mesajını vermek istiyorum" dedi.

ÖĞÜDÜCÜ: "GELECEK NESİLLERE BU TARİHİ AKTARMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"

Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Öğüdücü ise, "Bizi kırmayıp bugün buraya gelen değerli sporcularımız, kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray mağazacılıkta yaptığımız çalışmalarla 58 milyon cirodan 100 milyonlara gelen bir mağazacılık. Bunun buraya gelmesinde başkanın sağladığı imkanların çok büyük önemi var. Galatasaray tarihini, diğer kuşaklara iletmek, genç nesillerle buluşturmak büyüklüğünü hatırlatmak bizim en önemli görevimiz" diye konuştu.

PREKAZİ: "TABUTUMUN İÇİNDE OLACAK"

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray forması zaten benim için çok önemli. 3 tane sevdiğim vardı. En sevdiğimden biri babam rahmetli , futbol ve eşim. Bana futbol her şeyi verdi. Galatasaray'da 7 sene oynadım. Bu forma benim için her şey. Beni çok sevdiler, saygı gösterdiler. Ben de onlara çok şeyler verdim. Eşime ne zaman o dakika gelecek öldükten sonra tabutumun içinde bu forma ve Partizan forması olacak" şeklinde konuştu.

PENBE: "HAYATIMIN EN DOĞRU KARARI GALATASARAY'A GELMEKTİ"

Ergün Penbe de yaptığı açıklamada, "13 yıl bur formayı terlettik. Onun için sahada olmasak da bugün şu an üzerimize giymek gurur verici bir olay. Bu organizasyonun içinde bulunmaktan son derece mutluyum. Hayatımda doğru kararlardan bir tanesi de Galatasaray'a gelmekti. Bugün sizin karşısındaysam bu forma sayesindedir" dedi.

ŞAŞ: "TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI KULÜBÜ"

Hasan Şaş ise, böyle büyük bir kulüpte oynamanın kendisinin en büyük hayali olduğunu söyleyerek, "Küçükken de beni Galatasaray'ı yapan Prekazi idi. Ona hayranlığımı hiçbir zaman gizlemedim. O günden bu güne hala heyecanımı yaşıyorum. Bu kulübün bir parçası olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyorum. Galatasaray Türkiye'nin bir numaralı kulübüdür. Herkes o kupaları kazanınca bizimle boy ölçüşebilir" dedi.

"5. YILDIZI BENİM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜMDE KALDIRACAĞIM İNŞALLAH"

Hasan Şaş, Galatasaray'da görev alması ile ilgili bir soruya ise, "Futbolu bıraktıktan sonra Fatih hocayla birlikte geldik. Geldiğimiz dönemi biliyorsunuz. Bayağı bir tecrübe kazandım. Biz Galatasaray Kulübü'nün evlatlarıyız, ne zaman gel derlerse geliriz, ne zaman git derlerse gideriz. Bize görev verirlerse döneriz. Bütün ayrılan arkadaşlarımızın da düşüncesi budur. Ben 8 şampiyonluk yaşadım. 2'si teknik direktör yardımcısı olaraktı. İnşallah 5. yıldızı benim teknik direktörlüğümde alırız. Şaka bir yana, Türkiye'nin büyük sıkıntıları var. O sıkıntıları çok iyi biliyorsunuz. Bizim daha çok çalışmamız lazım. Eski yöneticilere de görevler düşünüyor. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı hocalar daha çok görev yapıyor. Biz de birikimlerimizi genç futbolculara veya Anadolu'daki takımlara veremiyorsak burada bir sıkıntı var. 'Takım çalıştırmayacak mısın?' diyorlar; Ben de diyorum ki kendi kendimi mi çalıştıracağım En büyük hedefim Galatasaray'ı çalıştırmak" açıklamasında bulundu.

ATEŞ: "GURUR VERİCİ"

Necati Ateş ise, böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Böyle ağabeylerimin yanında konuşmak benim için hafif kaçar. Uzun süre oynamadım belki Galatasaray'da ama 5 yılda 6 kupa kazandım. Böyle bir kulüpte, her şeyin en iyisini yapan bir kulübün geçmişinde anılmak, orada yer almak gurur verici bir olay" diye konuştu.

TARİHİ FORMALAR TARAFTARIN BEĞENİSİNE SUNULDU

Gerçekleşen lansman ile Xamax zaferini yaşayan, 3. yıldızı alan, şampiyonluk mücadelesini bırakmayan ve 100 yıllık maziyi anlatan, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş, Necati Ateş gibi isimlerin 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarında giydiği formalar taraftarların beğenisine sunuldu. Taraftarlar, tarihi formaları GSStore aracılığıyla satın alabilecek.

(Kaan Ülker / İHA)
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