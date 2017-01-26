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'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
26.01.2017 19:22:30

'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçtiklerini söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçtiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 9 puanla grubu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer hem kupaya hem de Avni Aker'e veda etti.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçtiklerini belirterek, "Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçımızı oynadık. Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne olan ve daha öncesinden başarılara imza atılan mekanımıza, ruhun büyüdüğü ve yeşerdiği, çok önemli bir değerin ismini taşıyan stadımıza kazanarak veda etmemiz önemliydi. Herhangi bir şekilde sonuca etki etmeyecek karşılaşma olsa da bizim için anlamlı galibiyet oldu" dedi.

Tarihe geçecek bir galibiyet aldıklarına belirten Yanal, "Tarihe biz son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceğiz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak. Oyunculara bugünkü oyun tutumundan ve istekli futbol oynadıklarından dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

ATİKER KONYASPOR CEPHESİ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisi olduğunu belirterek, Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçtiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmalarına rağmen gruptan çıkma başarası gösteren Atiker Konyaspor'da Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maça vurgu yaptı.

Kocaman, "Belki de futbol hayatım boyunca bu akşamki maç duruma en uygun skorlardan biri oldu. Trabzonspor bugün çok fazla pozisyona girdi. Çok uyumlu bir takım olarak görünmedik. Özellikle ilk yarıda acemice hatalar yaptık. Trabzonspor'un bu pozisyonlardan sadece birini değerlendirmiş olması bizim adımıza bir şanstı. Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisiydi. Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçti. Dolayısıyla çok fazla içimizi acıtmayan skorlardan biri oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Kocaman, Trabzonspor'un rakibi önde karşılamak isteyen ve ön tarafa çok fazla oyuncu gönderen bir takım olduğunu belirterek, "Dolayısıyla geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamak için taktik faullerle durdurmak istiyorlar. Bu doğal bir şey, buna itirazımız yok. Zaman zaman biz de bunu istiyoruz ancak taktik fauller biraz gaddar faullere doğru gidiyor. Surata ve bileklere çok sert fauller yapılıyor. Bu doğru değil. Burada oynadığımız ilk maçta da bunu yaşamıştık. Bunu biz de yaparsak bizim için de doğru değil" şeklinde konuştu.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse /İHA)

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