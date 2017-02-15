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Tapuda yeni dönem başlıyor
15.02.2017 19:11:42

Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapuda yüzleri güldürecek yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme vergi indiriminden tutun da KDV istisnasına kadar bir çok değişimi içinde barındırıyor.

Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye tapu harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor.

DAMGA VERGİSİ ORANINDA İNDİRİM

İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.


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