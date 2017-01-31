SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
TAP'ın maliyeti 4,5 milyar avro
31.01.2017 11:49:55

TAP'ın maliyeti 4,5 milyar avro

TAP Genel Müdürü Bradshaw, ' TAP’ın toplam maliyeti 4,5 milyar avro olacak.' dedi.

AA'nın haberine göre, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) Genel Müdürü Ian Bradshaw, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP'ın geliştirme takviminin tamamen Şah Deniz 2'nin geliştirilmesiyle uyumlu olarak planlandığını söyledi.

TANAP'a doğalgaz sağlayacak Şah Deniz-2 faz sahası ile eş zamanlı ilerleme gösterdiklerini dile getiren Bradshaw, "Şah Deniz Konsorsiyumu ilk gaz satışını 2018 sonunda Türkiye ve Gürcistan'a gerçekleştirecek. Avrupa'ya ilk gaz gönderimi de bundan yaklaşık 1 yıl sonra 2020'nin başlarında planlanıyor." diye konuştu.

TOPLAM MALİYETİ 4,5 MİLYAR AVRO OLACAK"

Geçen yıl aralıkta yapılan kapsamlı veri tabanlı entegre izleme sistemi (SCADA) sözleşmesiyle proje maliyetinin netleştiğini belirten Bradshaw, "Daha önce belli olmayan sözleşme fiyatları nedeniyle net bir rakamdan bahsedemiyorduk. Ancak artık söyleyebiliriz. TAP'ın toplam maliyeti 4,5 milyar avro olacak. Bunun içine 2009'dan beri devam eden dizayn ve mühendislik çalışmaları da dahil edildi." dedi.

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile bir dizi OECD ülkesinin ihracat kredi garanti kuruluşlarından da mal ve hizmet tedariki konusunda finansman bekliyoruz." açıklamasında bulunan Bradshaw, 2017 içinde TAP'ın finansman çizelgesini netleştireceklerini söyledi.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Pamukkale Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Pamukkale Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Pamukkale Üniversitesi'nde akademisyenlere yönelik operasyonda, aralarında profesörlerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
31.01.2017 12:24:31
Hırsızı ararken bu görüntüyle karşılaştı
Hırsızı ararken bu görüntüyle karşılaştı
Giresun'da ayakkabı hırsızlarını bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen bir kişi ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada aç kalan ve üşüyen köpeğe bir kişinin yemek vermesi ve üzerindeki montu üstüne örtmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
31.01.2017 12:20:26
Trabzon'da havayolu ulaşımına kar engeli
Trabzon'da havayolu ulaşımına kar engeli
Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımı sağlanamıyor.
31.01.2017 12:19:28
'Rusya, Hmeymim'e modernize edilmiş uçaklarını gönderecek'
'Rusya, Hmeymim'e modernize edilmiş uçaklarını gönderecek'
İzvestiya gazetesi, Rusya'nın, Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne modernize edilmiş Su-25 jetlerini göndereceğini yazdı.
31.01.2017 12:16:23
KTÜ'de eğitime kar engeli
KTÜ'de eğitime kar engeli
Karadeniz Teknik Üniversitesinde, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
31.01.2017 12:16:18
Marmara Üniversitesi'nden ‘Nurşen Mazıcı’ açıklaması
Marmara Üniversitesi'nden ‘Nurşen Mazıcı’ açıklaması
Marmara Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimine kahramanca karşı koydukları sırada şehit olanlara ‘şehit’ demeyi reddeden Nurşen Mazıcı’yla ilgili bir açıklama daha yaptı.
31.01.2017 12:08:44
'1 dolarlık düğün' fenomen oldu
'1 dolarlık düğün' fenomen oldu
Kenya'da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan genç çift, sadece 1 dolara mal olan nikah törenleriyle internet fenomeni oldu.
31.01.2017 11:54:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor
Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Irak'a İran destekli bakan
Irak'a İran destekli bakan
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
HDP Milletvekili tutuklandı
HDP Milletvekili tutuklandı
Avrupa Birliği'nden Kardak açıklaması
Avrupa Birliği'nden Kardak açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
'Türkiye ve İngiltere beyin gücünü birleştiriyor'
'Türkiye ve İngiltere beyin gücünü birleştiriyor'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları