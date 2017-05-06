06.05.2017 16:48:57

Tanzanya'da 34 çocuk trafik kazasında öldü

İlkokul öğrencilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 34 çocuk yaşamını yitirdi

nzanya'da ilkokul öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolünü kaybederek kaza yapması sonucu en az 34 çocuk hayatını kaybetti.

Tanzanya'nın Arusha bölgesi polis şefi Charles Mkumbo, öğrencileri taşıyan bir otobüsün kontrolünü kaybederek kaza yapması sonucu en az 34 öğrencinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öğrencilerin sınav için yolculuk ettiğini dile getiren Mkumbo, Karatu bölgesinde meydana gelen kazada en 4 kişinin de yaralandığını belirtti.







