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Tansiyon hastası olduklarını yıllar sonra öğrendiler
17.02.2017 10:04:27

Tansiyon hastası olduklarını yıllar sonra öğrendiler

Bayraklı Belediyesi ile Hipertansiyonla Mücadele Derneği (HMD) 2014-2016 yılları arasında 2 bin 363 kişiyle yüz yüze görüşerek Bayraklı Hipertansiyon Prevalans ve Farkındalık (BAYHİP) çalışması yaptı. Çalışma sonucunda hipertansif olarak değerlendirilen 976 kişinin 280'inin bu rahatsızlığını bilmediği ve yapılan çalışma sırasında öğrendikleri ortaya çıktı.

Bayraklı Belediyesi ile Hipertansiyonla Mücadele Derneği (HMD) 2014-2016 yılları arasında 2 bin 363 kişiyle yüz yüze görüşerek Bayraklı Hipertansiyon Prevalans ve Farkındalık (BAYHİP) çalışması yaptı. Çalışma sonucunda hipertansif olarak değerlendirilen 976 kişinin 280'inin bu rahatsızlığını bilmediği ve yapılan çalışma sırasında öğrendikleri ortaya çıktı.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Hipertansiyonla Mücadele Derneğe önemli bir çalışmanın altına imza attı. 2 yıl süresince 2 bin 363 kişiyle bire bir görüşerek yapılan BAYHİP çalışması bilimsel bir yayın haline getirildi. Projenin saha çalışması ilçe sınırları içinde Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılırken, Hipertansiyonla Mücadele Derneği ise istatiksel ve bilimsel değerlendirilmeyi gerçekleştirdi. 2 yıl boyunca Bayraklılılar hipertansiyon konusunda bilinçlendirildi ve bu konuda farkındalık oluşturuldu.

İlginç sonuçlar çıktı

1014'ü erkek, 1349'u ise kadın olmak üzere toplam 2 bin 363 kişi ile yapılan çalışma ilginç sonuçları da beraberinde getirdi. Değerlendirilen 2 bin 355 kişiden (8 kişinin ise 18 yaş altı olduğu için değerlendirme dışı tutuldu) 976'sı hipertansif, bin 379'u normotansif (tansiyonu 140/90 mmHg altında ) olduğu belirlendi. Hipertansif olarak değerlendirilen 976 kişinin 280'i diğer bir deyişle olguların yüzde 28.7'si bu ölçümler sırasında hipertansif olduğunu öğrendi. Bu da tansiyon hastası olan kişiler içerisinden 3 veya 4 kişiden birinin tansiyon hastası olduğunun farkında olmadığı sonucunu ortaya çıkardı. Öte yandan yapılan çalışmada sigara, şeker hastalığı, hiperlipidemi, kalp damar hastalığı, böbrek hastalığı, beslenme alışkanlıkları, egzersiz alışkanlıkları ile hipertansiyon arasındaki ilişkide değerlendirildiği bildirildi.

"Yaşam tarzına dikkat etmek gerekiyor"

HMD Derneği Başkanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, Bayraklı'da hipertansiyon konusunda farkındalık oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Tengiz, "Bayraklı bu konuda iyi. Bunun da sağlık evleri sayısının yüksek olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Sağlık evleri üzerine düşen görevi yapmış, tansiyon konusunda vatandaşı bilinçlendirmiş. Ancak yüksek tansiyon hastası olanlar tedaviyi önemsemiyor. Şu unutulmamalı, hipertansiyon önceden herhangi bir belirti vermiyor. 50 yaşında birinin hipertansiyona yakalanma ihtimali yüzde 50. Yaş arttıkça bu oran da artıyor. Aslında bu yaşlanmanın kaçınılmaz neticesi. Herkes, 'Yüksek tansiyon ben de var mı' diyerek tansiyonun belli periyotlarla takip etmesi gerekiyor. Yine belli periyotlarla sabah-akşam ölçüm yapılmalı. Genç yaşlardan itibaren yaşam tarzımıza dikkat etmemiz şart. Tuz, alkol kullanımını azaltmak gerekiyor. Egzersiz şart! Genç yaştayken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hipertansiyonun yüzde 40 oranında kalıtsal, yani genlerden geldiğini de bilmek gerekiyor. Onun için çocuklarımıza kreş zamanından itibaren özellikle tuz tüketimi konusunda bilinçlendirme yapılması lazım" dedi.

"Bu konuyu önemsiyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Hipertansiyonla Mücadele Derneği'nin önemli bir çalışmanın altına imza attığını belirterek, "Sağlık evlerimiz aracılığı ile hipertansiyon konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu görmek bizleri oldukça mutlu etti. Vatandaşlar sağlık evlerimizde tansiyonlarını ölçtürebilir. Arkadaşlarımız her zaman yardımcı olacaktır. Tansiyon konusunu önemsiyoruz" dedi.
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