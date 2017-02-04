04.02.2017 17:44:36

Tanrıverdi'nin babası toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 22-23-24 Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi (82) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 22-23-24 Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi (82) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi sürerken bu sabah yaşamını yitiren Hüseyin Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Kula ilçesindeki Kurşunlu Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.Cenaze Namazını İlçe Müftüsü Kamil Kırkız'ın kıldırdığı törene Manisa Valisi Hakan Güvençer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Hak İş Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Koç, eski milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve yönetimleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.