SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'
31.01.2017 09:35:59

'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kaya, dünyada yaşananlar sebebiyle 'Birileri Tanrı’yı üçüncü kez kıyamete mi zorluyor?' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kaya, dünyanın milliyetçilik dalgası ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve bu durumu örneklerle açıkladı.

Kaya, "Allah Korusun, bunlar dünyanın 2. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan süreçte olduğu gibi yeni bir dünya savaşına doğru koşar adım gittiğinin göstergesi olabilir mi? Birileri Tanrı'yı üçüncü kez kıyamete mi zorluyor?" ifadelerini kullandı. 

Yazarın "Tanrı'yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak" yazısından bazı bölümler şöyle;

"BU ADALETSİZ SİSTEM HUZUR GETİRİR Mİ?"

"Dünya yeni bir milliyetçilik dalgasıyla karşı karşıya! ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi, Fransa'da Le Pen'in tarihte ilk defa başkanlığa bu kadar yakın olması, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı, 20. Yüzyılın başlarındaki ırkçı yönetimlerin izdüşümlerinin günümüze taşınması ihtimalini güçlendiriyor. Sermayenin belirli ellerde toplanması, paranın politik bir silah olarak kullanılmasının önünü açıyor. Dünyadaki 8 kişinin servetinin, 3,6 milyar insanın varlığına eşit olması, en korkutucu silahtan daha korkunç ve öldürücü bir silah değil mi? Böyle adaletsiz bir sistem insanlığa huzur getirebilir mi? Böyle bir dünyada barış ve adalet olur mu?

"GÜNAH KEÇİSİ MÜLTECİLER"

Avrupa'da günden güne artan ırkçılık, muhafazakâr olsun, sosyal demokrat olsun bütün partilerin ırkçı bir söyleme yaklaşmalarına sebep oluyor. Yaşanan her türlü olumsuzluğun sorumluları olarak mülteciler, azınlıklar ve yabancılar görülüyor artık. Bugünlerini borçlu oldukları bu kesimleri günah keçisi olarak ilan ediyorlar.

"TRUMP'IN VAATLERİ TAHRİK KOKUYOR"

Tartışmalı bir seçim kampanyasının ardından 20 Ocak'ta koltuğa oturan Trump'ın vaatleri bile başlı başına tahrik kokuyor.

Obama yönetiminin Suriye'de açtığı yaranın kapanması beklenirken, Trump'lı süreç daha da karmaşık olacak gibi. Türkiye öteden beri Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılacak olası bir koridoru engellemek istiyor. Güvenli Bölge'yi de bu yüzden talep ediyordu. Buna Trump 'tan ilginç bir destek geldi. Ancak bu desteğin gerekçesinin PYD'yi korumak olduğuna dair endişeler yabana atılacak gibi değil.

"DÜNYA KAOSA ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

Bunun yanında Trump başkanlık kararnamesiyle Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına 90 gün süreyle Amerika'ya giriş yasağı getirmek istedi. Mahkeme yasağı bozdu ama bu kararname bile Trump'ın Müslümanlara bakışını ve bundan sonraki uygulamaları hakkında ipucu vermesi açısından önemliydi. Bu kararın etkisi henüz devam ediyorken, Kanada'daki cami saldırısında 6 kişinin hayatını kaybetmesi de, bu tartışmaların üzerine tuz, biber oldu. Dünya ısrarla sonu kaos ve uçurum olan bir noktaya doğru çekilmek isteniyor.

"BİRİLERİ TANRI'YI KIYAMETE ZORLUYOR"

Allah Korusun, bunlar dünyanın 2. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan süreçte olduğu gibi yeni bir dünya savaşına doğru koşar adım gittiğinin göstergesi olabilir mi? Birileri Tanrı'yı üçüncü kez kıyamete mi zorluyor?

Ne dersiniz?"



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı
Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı
Avrasya Tüneli bu sabah saat 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye başladı.
31.01.2017 10:38:28
Uşak’ta otobüs kamyona arkadan çarptı
Uşak’ta otobüs kamyona arkadan çarptı
Uşak’ta meydana gelen kazada yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
31.01.2017 10:12:54
Dev tanker boğazı kapattı
Dev tanker boğazı kapattı
Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyundaki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
31.01.2017 09:56:46
Beyoğlu’nda bina çöktü: 2 yaralı
Beyoğlu’nda bina çöktü: 2 yaralı
Beyoğlu’nda boş bir binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu iki kişi hafif yaralandı.
31.01.2017 09:45:57
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0540 liradan haftaya başladı.
31.01.2017 09:22:37
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da, son yılların en geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından biri yapıldı.
31.01.2017 09:09:17
Adana'da 20 gözaltı
Adana'da 20 gözaltı
Adana'da IŞİD ve PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi.
31.01.2017 09:02:51
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor
Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
Irak'a İran destekli bakan
Irak'a İran destekli bakan
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları