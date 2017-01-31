31.01.2017 09:35:59

'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kaya, dünyada yaşananlar sebebiyle 'Birileri Tanrı’yı üçüncü kez kıyamete mi zorluyor?' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kaya, dünyanın milliyetçilik dalgası ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve bu durumu örneklerle açıkladı.

Kaya, "Allah Korusun, bunlar dünyanın 2. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan süreçte olduğu gibi yeni bir dünya savaşına doğru koşar adım gittiğinin göstergesi olabilir mi? Birileri Tanrı'yı üçüncü kez kıyamete mi zorluyor?" ifadelerini kullandı.

Yazarın "Tanrı'yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak" yazısından bazı bölümler şöyle;

"BU ADALETSİZ SİSTEM HUZUR GETİRİR Mİ?"

"Dünya yeni bir milliyetçilik dalgasıyla karşı karşıya! ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi, Fransa'da Le Pen'in tarihte ilk defa başkanlığa bu kadar yakın olması, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı, 20. Yüzyılın başlarındaki ırkçı yönetimlerin izdüşümlerinin günümüze taşınması ihtimalini güçlendiriyor. Sermayenin belirli ellerde toplanması, paranın politik bir silah olarak kullanılmasının önünü açıyor. Dünyadaki 8 kişinin servetinin, 3,6 milyar insanın varlığına eşit olması, en korkutucu silahtan daha korkunç ve öldürücü bir silah değil mi? Böyle adaletsiz bir sistem insanlığa huzur getirebilir mi? Böyle bir dünyada barış ve adalet olur mu?

"GÜNAH KEÇİSİ MÜLTECİLER"



Avrupa'da günden güne artan ırkçılık, muhafazakâr olsun, sosyal demokrat olsun bütün partilerin ırkçı bir söyleme yaklaşmalarına sebep oluyor. Yaşanan her türlü olumsuzluğun sorumluları olarak mülteciler, azınlıklar ve yabancılar görülüyor artık. Bugünlerini borçlu oldukları bu kesimleri günah keçisi olarak ilan ediyorlar.

"TRUMP'IN VAATLERİ TAHRİK KOKUYOR"



Tartışmalı bir seçim kampanyasının ardından 20 Ocak'ta koltuğa oturan Trump'ın vaatleri bile başlı başına tahrik kokuyor.

Obama yönetiminin Suriye'de açtığı yaranın kapanması beklenirken, Trump'lı süreç daha da karmaşık olacak gibi. Türkiye öteden beri Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılacak olası bir koridoru engellemek istiyor. Güvenli Bölge'yi de bu yüzden talep ediyordu. Buna Trump 'tan ilginç bir destek geldi. Ancak bu desteğin gerekçesinin PYD'yi korumak olduğuna dair endişeler yabana atılacak gibi değil.

"DÜNYA KAOSA ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

Bunun yanında Trump başkanlık kararnamesiyle Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına 90 gün süreyle Amerika'ya giriş yasağı getirmek istedi. Mahkeme yasağı bozdu ama bu kararname bile Trump'ın Müslümanlara bakışını ve bundan sonraki uygulamaları hakkında ipucu vermesi açısından önemliydi. Bu kararın etkisi henüz devam ediyorken, Kanada'daki cami saldırısında 6 kişinin hayatını kaybetmesi de, bu tartışmaların üzerine tuz, biber oldu. Dünya ısrarla sonu kaos ve uçurum olan bir noktaya doğru çekilmek isteniyor.

"BİRİLERİ TANRI'YI KIYAMETE ZORLUYOR"

Allah Korusun, bunlar dünyanın 2. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan süreçte olduğu gibi yeni bir dünya savaşına doğru koşar adım gittiğinin göstergesi olabilir mi? Birileri Tanrı'yı üçüncü kez kıyamete mi zorluyor?

Ne dersiniz?"

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