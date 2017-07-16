16.07.2017 16:01:57

'Tanksavar'lar şehir turu yaptı

15 Temmuz'da darbecilere karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 'tanksavar' olarak kullanılan 400 araç, konvoy oluşturarak 15 Temmuz’un yıl dönümünde şehir turu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı kullanılan ve darbe girişiminin seyrini değiştiren 400 araç, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla şehir turu yaptı.

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" pankartlarının yazılı olduğu Fen İşleri, ASKİ, EGO ve Kent Estetiğine ait 400 kamyon, otobüs ve iş makinesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvercinlik tesislerinden hareket ederek İstanbul yolu, Ankamall Kavşağı-Samsun yolu, Eskişehiryolu ve Konya yolu güzergahlarını izleyerek Ankamall önünde turu tamamladı.