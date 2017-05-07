08.05.2017 12:49:39

Tangolar konserinde nostalji rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu tarafından tangolar konseri düzenlendi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu tarafından tangolar konseri düzenlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)'de tangolar konseri düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen konserde eşsiz tangolar müzikseverlerle buluştu. Ayşen Cengiz'in şefliğini yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu, seçkin bir repertuvarla en özel eserleri seslendirdi. Dinleyenlerin büyük ilgisini çeken tangolar geçmişten bir nostalji rüzgarı estirdi.