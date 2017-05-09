09.05.2017 17:15:50

TANAP'ta radyasyon paniği

Ardahan'ın Posof ilçesi sınırlarında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattında (TANAP) kaynak çalışmalarında küçük çaplı radyasyon salınımının olduğu bildirildi.

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Ardahan'ın Posof ilçesi sınırlarında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattında (TANAP) kaynak çalışmalarında küçük çaplı radyasyon salınımının olduğu bildirildi.Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Posof İlçesi'ndeki Türkgözü Sınır Kapısı yakınında devam eden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) hattındaki kaynak çalışmalarında radyasyon salınımı olduğu ihbarı üzerine Türkiye Atom Eneriji Kurumu (TAEK) heyeti bölgede inceleme başlattı. 4 Mayıs 2017 tarihinde radyasyon salınımını Gürcistan sınır kapısındaki cihazların algılaması üzerine Tiflis'den gelen ekip, sınır kapısını yaklaşık 2.5 saat süreyle kapattı. Salınımın Türkiye tarafından kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine Türkiye konu ile ilgili uyarıldı. Bunun üzerine Ardahan İl Afet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ankara'dan gelen TAEK heyeti tarafından çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, çalışmalarının yapıldığı borularda radyasyon ölçümü gerçekleştirdi.