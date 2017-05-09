10.05.2017 11:52:02

TAMPF'ın yeni başkanı Kubilay Özerkan oldu

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan oldu.

TAMPF'tan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Genel Kurulu bugün gerçekleşti.

Genel Kurul'da yapılan seçim sonucu Zafer Kurşun, 2 yıllık görev süresinin ardından yönetim kurulu başkanlığı görevini Kubilay Özerkan'a devretti.

Kubilay Özerkan, genel kurulda yaptığı konuşmada, ülke olarak zor bir dönemden geçilirken sektörün de bu zor dönemin etkilerini hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak biz sektör olarak güçlü duruşumuzla, federasyonumuzun üçüncü dönemine birlikte giriyoruz. TAMPF olarak, istihdama sağladığımız büyük katkılar sadece ekonomik anlamıyla değil, özellikle kadın ve genç istihdamı gibi konulara kattığı değer ile de sosyal bir önem taşımaktadır. Sektörün ülkemize katma değerini sadece ekonomik olarak değerlendirmiyoruz."

Özerkan, federasyonun temsil ettiği organize perakende sektörünün bütünüyle kayıt içinde bulunduğunu, organize perakendenin sadece kendisine değil, dokunduğu tüm sektör ve iş ortaklarına da kurumsallaşma ve kayıt içinde yer alma noktasında tartışılmaz katkısı olduğunu belirtti.

Özerkan, "Ülkemize olan güvenimiz tam. Biz bu ülkenin potansiyeline inanıyoruz. Ama sadece inanmakla da kalmıyoruz. Tüketiciye en doğrudan dokunan sektör olarak, çatımız altında bulunan 5 dernekle birlikte sahip olduğumuz potansiyeli ortaya koymak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.