15.07.2017 13:33:40

Tamamen yerli üretim! İlk teslimat Körfez ülkesine yapıldı

2015'te FNSS ile Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri arasında imzalanan 172 zırhlı araçlık sözleşme kapsamında ilk PARS modeli teslim edildi.

FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Umman için üretimini üstlendiği 8x8 tekerlekli zırhlı araçların ilkini teslim etti.

ANKARA'DA TESLİMAT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

FNSS'nin 20 Eylül 2015'te imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı ilk teslimat için Ankara'da tören düzenlendi.

Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "FNSS'nin yeni ihracatıyla müttefikimiz Umman ile dostluğumuz perçinlendi" diye konuştu.

Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, PARS III 8×8 ve PARS III 6×6 olmak üzere toplamda 13 farklı konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilecek.