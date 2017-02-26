26.02.2017 16:55:48

'Tam Eğitim Bursluluk Sınavı'na yoğun ilgi

TED Malatya Kolejinde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında burslu eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik 'Tam Eğitim Bursu Sınavı' yapıldı.

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TED Malatya Kolejinde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında burslu eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik "Tam Eğitim Bursu Sınavı" yapıldı.TED Genel Merkezi tarafından verilen ve başarılı ancak maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerin öğrenim ve diğer masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılanmasına yönelik olarak verilen Tam Eğitim Bursunu almak isteyen öğrenciler sınava yoğun ilgi gösterdi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen, sınava bu yıl, 437 öğrenci başvuruda bulunurken sınava giren öğrencileri aileleri heyecanla okul bahçesinde bekledi.Konuyla alakalı olarak TED Malatya Kolejinden yapılan açıklamada, sınava giren öğrencilere başarılar dilendi.