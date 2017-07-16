16.07.2017 16:12:55

Talisca'nın cezası belli oldu

Beşiktaş yönetiminin, kampa 10 gün geç katılan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'ya para cezası vereceği belirtildi.

4 Temmuz'da takıma katılması gereken ancak önceki gün Türkiye'ye dönen Anderson Talisca, yeni sezonun ilk idmanına dün çıktı. Brezilyalı yıldız, ısınma çalışmaları sonrası takımdan ayrı sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi.

50 bin euro para cezası

23 yaşındaki oyuncuya kampa geç katılmasından dolayı ceza verileceği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, Talisca'nın geç kaldığı gün başına 5 bin euro ceza belirledi ve 10 gün sonra gelen oyuncuya 50 bin euro cezası kesti.