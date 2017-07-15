15.07.2017 14:03:38

Talisca ilk antrenmana çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Talisca da çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet, denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak uygulandı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman, kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi çalışması ile sona erdi.



Anderson Talisca, ülkesinden dönerek ilk antrenmanına katılırken, Brezilyalı oyuncu ısınma çalışmaları sonrası takımdan ayrı sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi. Almanya'da ameliyat olan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre'nin yanı sıra, yeni transfer Pepe ve Quaresma idmana katılmadı.



Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına saat 18.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.