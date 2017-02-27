27.02.2017 23:48:54

Talisca'dan derbi yorumu

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, derbide gol attığı için mutlu olduğunu söyledi

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Beşiktaşlı futbolcu Talisca, derbide gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi rakibi Olympiakos için, "Zor bir takım çektik" dedi.Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Talisca, "Derbide gol attığım için çok mutluyum. Maçtan önce akıllı oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. Bütün camiayı tebrik ediyorum" dedi.Taraftarın kendisini çok sevdiğinin hatırlatılması üzerine Talisca, "Bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyum. Bu ilgi beni ayakta tutuyor. Kariyerim boyunca taraftarla ilgili olmayı sevdim. Her şey yolunda giderse başkan bonservisimi alırsa bu konu da burada kapanır" diye konuştu."ZOR BİR TAKIM SEÇTİK"UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile eşleşmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Talisca, "Zor bir takım çektik. Orada tanıdığım Portekizli ve Brezilyalı oyuncular var. İyi oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak ama takım bütünlüğümüz çok iyi. Bu maça da inanarak çıkacağız ve elemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı."BU GALİBİYETLE BÜYÜK BİR ADIM ATTIK"Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba, şampiyonluk için, "Galatasaray çok tecrübeli ve güçlü bir takım. Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz çok uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz" dedi.Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 yendi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu Atiba, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Galatasaray çok tecrübeli ve güçlü bir takım. Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz çok uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım bu pozitif sonuçlar devam edecek" dedi.UEFA Avrupa Ligi için ise Atiba, "Çok deneyimli takımlar var. Biz de iyi bir takımız. Bugüne kadar Avrupa kupalarında iyi bir performans ortaya kolduk. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. İki maçın sonunda turu geçebiliriz. Buna inanıyoruz" dedi.(Oğuzhan Ort /İHA)