30.07.2017 08:21:56

Talimat verildi: AK Parti'de yeni dönem

2019 seçimlerine odaklanan AK Parti’de yoğun bir döneme girildi. Haftaiçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK’da, yeni dönemin yol haritası çizildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve bakanlarla görüşmesinin ardından önceki gün de partisinin MKYK'sını topladı. Partinin en yetkili organı ile yapılan toplantıda kongre süreci ayrıntılı olarak ele alındı. Parti çalışmalarının üzerinden geçildiği MKYK'da, AK Parti'nin yeni dönemi için yol haritası çizildi. 2019 seçimleri için çalışmalar başladı. AK Parti'nin hedefi 2019 seçimlerinde yüzde 50+1. Hedefe ulaşmak için partinin bütün organları gece gündüz halkla birlikte olacak.

KONGRE SÜRECİ KONUŞULDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2019 seçimlerinin startını veren AK Parti, çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta partisinin yetkili kurullarıyla biraraya geldi. Önce milletvekilleri ve bakanlarla buluşan Erdoğan, önceki gün de partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık etti. Toplantıda, 4 Temmuz'da başlayan kongre süreci ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Kongre sürecinde teşkilatta yapılacak değişikliğe değinilirken, koltuk sevdası olan değil dava adamı olanlarla çalışılacağına vurgu yapıldı.

REHAVET ORTADAN KALKACAK

Toplantılarda AK Parti'nin 2019 için izleyeceği yol haritası da şekillenmeye başladı. Erdoğan, 2019 seçimlerinde hedefin büyük olduğunu vurgulayarak, “Hedef yüzde 49.9 değil, yüzde 50+1. Bu yüzden çok çalışacağız, gece gündüz halkın yanında olun bakın ben hep halkın yanındayım” mesajını vermiş, seçimlerde başarı sağlamak için partide oluşan rehavetin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret etmişti.

GÖNÜLLER KAZANILACAK

TBMM'nin tatil olması ile birlikte seçim çalışmalarının startı verildi. Bu süreçte AK Parti, tam kadro sahada olacak. Tatillerini kısa tutacak olan milletvekilleri seçim bölgelerinde halkla içiçe olacak, vatandaşların sorunlarını dinleyecek. Gönüller kazanılacak. Tatil süresince Türkiye'yi nakış nakış işleyecek ve memleketin en ücra köşesindeki vatandaşa ulaşacak olan AK Parti kadroları yüzde 50+1 hedefine ulaşmak için yeni döneme canlı ve dinamik bir kadro ile başlayacak.