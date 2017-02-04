04.02.2017 13:13:15

Taksinin çarptığı yaya öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Kaza sabaha karşı 06:30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunun Yeniköy kavşağında meydana geldi. Orhan D. (47) idaresindeki 16 T 8563 plakalı ticari taksi, İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyir halindeyken, yola çıkan bir yayaya çarptı. Yaşar Levent (47) ismindeki yaya için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti. Yaşar Levent'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma Orhan D'yi gözaltına alırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.