05.02.2017 08:44:05

Taksim Meydanında çiçekçilerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Taksim Meydanında çiçekçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Taksim Meydanında çiçekçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, saat 23.30 sıralarında Taksim Meydanı'da bulunan çiçeklerin önünde meydana geldi. İddialara göre, çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma daha sonra büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Ayhan Barın ve kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı vatandaşları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Olayı gerçekleştiren S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.(Murat Solak / İHA)