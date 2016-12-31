31.12.2016 23:42:22

Taksim'de polise sevgi gösterisi

Taksim'de yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar ve turistler 2016 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle yoğun bir çalışma dönemi geçiren polislere sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar polislere destek mesajı vererek polislerle selfie çektirdi.

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Taksim'de yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar ve turistler 2016 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle yoğun bir çalışma dönemi geçiren polislere sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar polislere destek mesajı vererek polislerle selfie çektirdi.Taksim'de yılbaşı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşını Taksim'de geçirmeye gelen vatandaşlar ve turistler 2016 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle yoğun bir mesai dönemi geçiren ve yılbaşında da tam kadro çalışan polislere sevgi gösterisinde bulundu. Taksim meydanındaki Atatürk Anıtı'nın çevresinde yılbaşı heyecanı yaşan vatandaşlar ve turistler nöbet noktalarındaki polislerin yanına giderek zor bir sene geçiren polislerle hatıra özçekim yaptı. Vatandaşların ve turistlerin ilgisinin mesai başındaki polisleri mutlu ettiği görüldü.