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Taksim'de korku dolu anlar
12.02.2017 16:32:10

Taksim'de korku dolu anlar

Beyoğlu Taksim'de borçları olduğu öğrenilen bir kişi, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binaların çatısında gezinen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine kiremit attı. Eline aldığı camı boğazına dayayarak yürekleri ağza getiren şahıs, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Beyoğlu Taksim'de borçları olduğu öğrenilen bir kişi, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binaların çatısında gezinen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine kiremit attı. Eline aldığı camı boğazına dayayarak yürekleri ağza getiren şahıs, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, borçları olduğu öğrenilen bir kişi, öğle saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. Etrafa bağırmaya başlayan şahsı gören çevredeki vatandaşlar duruma polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri de şahsı ikna çalışmalarına başladı. İkna çalışmaları devam ettiği esnada olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Çatıdan kiremit attı, korku dolu anlar yaşandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açarak şahsın intihar etmesine karşın önlem aldı. Ancak itfaiye ekiplerinin önlem aldığını gören şahıs, çatıdan eline ne geçirdiyse aşağıya atmaya başladı. Şahsın çatıdan defalarca kiremit ve taş atması üzerine polis ekipleri, sokağı şerit çekerek kapattı. Bu esnada Müzakere ve Rehine Kurtarma Timi de olay yerine geldi. Çatıya çıkan tim, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Tim, dakikalarca ikna etmeye çalıştı ancak şahıs bir türlü ikna olmadı. Zaman zaman bulunduğu yerden başka bir çatıya geçen şahıs, çatıdan da bir binanın yangın merdivenine çıktı. Burada ve binalarda kendini sarkıtan şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Vatandaşlar film izler gibi izledi, olayı görüntüledi

Öte yandan, polis ekiplerinin çalışmaları devam ettiği esnada çevredeki vatandaşlar olayı adeta film izler gibi izledi. Kimisi cep telefonlarından canlı yayın yaptı, kimisi de o anları görüntüledi. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen dağılmayan kalabalık, çekim yapmaya devam etti. Çevredeki binalardaki vatandaşlar ise şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü ikna olmayan şahıs bu kez de Tarlabaşı Bulvarı tarafına bakan bir binanın iskelesine geçti.

Boğazına cam dayadı, yürekler ağza geldi

İskeleye geçen şahıs, demirlere tutunarak ayakta intihara teşebbüsünü sürdürdü. Bunun üzerine ekipler, önlemleri diğer tarafa kaydırarak şahsın atlayabileceği olası yere güvenlik şeridi çekti. Şahıs burada da eline geçirdiği kiremitleri aşağıya attı. Düşen parçalardan bazı araçlar da zarar gördü, araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar ise araçlarını çekti. Olay devam ettiği esnada şahıs bu kez de eline geçirdiği camı parçalara ayırdı. Ayırdığı parçalardan birini boğazına dayayan şahıs yürekleri ağza getirdi.

Kar yağışı etkisini artırınca inmekte ikna oldu

Olay sürdüğü esnada kar yağışı bir anda etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı sonrası şahıs binadan inmekte ikna oldu. Polis ekipleri tarafından teslim alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü. Adının İbrahim A. olduğu öğrenilen şahıs, kendisine yardım edilmediğini ifade etti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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