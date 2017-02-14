14.02.2017 01:18:34

Taksim'de bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim civarında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirtti...

Ajanslarda yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '14-15 Şubat emniyet tedbirleri' kapsamında, bugün saat 16.00'dan itibaren 16 Şubat'a kadar Taksim ve civarındaki bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak, Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak.

Sıraselviler caddesinde İstiklal caddesine bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek.

Refik Saydam caddesinden Asmalı Mescit caddesine giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak sokak, Atıf Yılmaz caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak.

Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik sokağı ve Sadri Alışık sokağından İstiklal caddesine gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa caddesinden Kılıç Ali Paşa Mescidi sokağına giriş trafiğe kapatılacak.

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