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Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
10.02.2017 16:11:38

Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak

Taksim Meydanı'na cami yapımı için hazırlıklar başlarken, bugün cuma namazı için Taksim mescidine gelen vatandaşlar, namazlarını sokakta kıldı

Taksim Meydanı'na cami yapımı için hazırlıklar başlarken, bugün cuma namazı için Taksim mescidine gelen vatandaşlar, namazlarını sokakta kıldı. namaz çıkışı konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yapılması planlanan Taksim Camii hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bütün hukuki sürecin tamamlanmasıyla beraber, yıllar süren tartışmaların ardından, Taksim Meydanı'na cami yapılması resmiyet kazanmıştı. İstiklal Caddesi'nin girişindeki Taksim Mescidinin yerine yapılması planlanan caminin fotoğrafları ortaya çıkmış, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüp sosyal medya üzerinden de geniş kitlelerce tartışılmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da bugünkü Cuma namazı Taksim Mescidinde kılarak, namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cuma namazı için camiye gelen vatandaşların büyük bir bölümünün mescide sığmayıp sokağa hasır sererek ibadet ettikleri görüldü.

"CAMİ MİMARİSİ İLE BURADAKİ YAPILARA UYGUNDUR"

Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Demircan, "Taksim Mescidinin bulunduğu yerde bir Taksim Camii projesi son 50 yıldır kamuoyunun gündemindedir. 2010 yılında koruma alanları imar planlarımızda otopark alanı cami alanı olarak tescillenmişti. 2013 yılında imar planları iptal olunca 2015'e kadar plansız kalmıştı bölge. 2015 yılında mevcut yapı Danıştay'dan tekrar geri gelince burada cami yapımına da onay çıkmıştı. Hem klasik, hem de modern olacak bir mimari, anıtlar kurulunda onaylandı. Taksim Camii'ni yapmak isteyen bir hayırsever iş adamı da var. Kamu kaynağı harcanmadan yapılacak bu caminin belediye ruhsatı da verilmiş durumdadır. Ruhsatı alan iş adamı iş makinelerini getirdi ve ilk çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kazık çakılarak başladı. Anıtlar Kurulu'nun gözetiminde devam edecek. Kazık çalışması çevredeki binalar da bir tehlike olmasın diye düşünülerek yapıldı. İnşaatın yapılması en az bir iki yılı bulacak. İhale yapılmadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bu işin yapılması konusunda protokolünü yaptı. 180 araçlık bir otopark ve sosyal alan yeri var. Üzerine de cami yapılıyor. Binanın yüksekliği 20 metre, kubbenin yüksekliği 9.5 metre, orta noktanın yerden yüksekliği ise 30 metre. Cami, mimarisi ile buradaki yapılara uygundur" dedi.

VATANDAŞLAR DA PROJEDEN OLDUKÇA MEMNUN

Öte yandan, cuma namazına gelen vatandaşlar da cami projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Projelerden hayli memnun oldukları görülen vatandaşlardan Yaşar Akgül, "Bu mescide ilk defa geldim, ama aşağıdaki camiyi biliyorum. Tabii ki, merkezi bir yer. İnsanlar da camiye geldiğine göre büyük olması lazım. Dışarıda kalanlar içeride toplansın diye büyük bir camiye ihtiyaç var" diye konuştu.

Başka bir vatandaş Selahattin Özçelik ise yılların özlemine ve önemli bir soruna değinerek, "Yıllardan beri zaten Taksim'de bu bir eksiklikti. Bu tamamlanırsa, sebep olandan Allah razı olsun. Gören turistlere karşı, dışarıda namaz kılan insanlar güzel bir görüntü değil" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin Coşkun - İsmail Coşkun - Murat Horoz/İHA)

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