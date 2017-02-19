19.02.2017 19:32:41

Taksim Cami'nin açılacağı tarih açıklandı

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, temeli atılan Taksim Cami'nin 2018 yılının Ramazan ayında hizmete alınmasının planlandığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Taksim Camii'nin, 2018 yılının Ramazan ayında hizmete alınmasının planlandığını bildirdi. Ertem, fikir olarak yaklaşık 50 yıl önce gündeme gelen ve dün temeli atılan Taksim'deki camiye ilişkin süreci anlattı.



MESCİT VE CAMİLER TIKLIM TIKLIM



Ertem, en başından beri düşüncenin Taksim'deki mevcut camiyi yıkıp yerine yenisini inşa etmek olduğunu belirterek, "İlk etapta düşündüğümüz Büyükşehir'den aldığımız 800 metrekare yer, bizim 200 metrekare yer olmak üzere 1 dönüm üzerine cami yapacaktık, şimdi yaklaşık 3 dönüm yerde inşa ediyoruz. Alan 3 katı büyüdü. Vakıflar Genel Müdürlüğünün vazifesi o mescidi yaşatmak, ihya etmek. Aldığımız görevi biraz daha büyütmüş olduk. Niye? İhtiyaç var onun için. Bu ihtiyacı kimsenin görmezden gelme lüksü yok" ifadelerini kullandı. Taksim'de bugün bir camiye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ertem, Hüseyin Ağa Camii'nin, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğünün mescidinin tıklım tıklım olduğunu anlattı.

Adnan Ertem, Taksim'in nüfusunun her geçen yıl arttığını ve özellikle cuma vakti namaz kılınacak yer bulunamadığını ifade ederek "Bir ihtiyaç varsa giderilmesi gerekiyor" dedi. Ertem, camiyi sponsor olarak Sur Yapı'nın inşa edeceğini, işin kontrolünü, yürütülmesini ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstleneceğini söyledi.



DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ



Çamlıca Camii aleminin üzerindeki hilal törenle yerine konuldu. Hilalin yerine yerleştirilmesi ile alem tamamlanırken, o anlar drone ile havadan görüntülendi. Alem, 7,77 metre yüksekliği ve 4,5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyüğü oldu.

TAKSİM MAKSEMİ'NİN ARKASI



Maksem'in arkasındaki derme çatma mescidin bulunduğu alana yapılacak cami ile 49 yıllık tartışma sona erecek. Vakıflara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak olan ve mimar Y. Mimar Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman tarafından projesi yapılan caminin çizim aşamasında Beyoğlu'nun tarihi hassasiyeti, bölge dokusu ve en önemlisi hemen arkasında yer alan Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alındığı belirtildi. Taksim Meydanı ile Beyoğlu mimari dokusunda sıkça rastlanan 20'nci yüzyıl başındaki Art Deco mimari stilinden esinlenilen Taksim Camisi, I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen, sekiz köşeli ve sekiz köşeli bir çatısı bulunan küfeki taşından Taksim Maksemi'nin arkasına, bugün hizmet veren derme çatma mescidin bulunduğu alana yapılacak.

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