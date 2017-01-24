24.01.2017 02:31:06

Taksicilerden havaalanında 'indi-bindi' protestosu

İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretine taksiciler tepki gösterdi...

Ajanslarda yer alan bilgide; İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretine tepki gösteren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri, uygulama kalkana kadar taksimetre ayarlarını değiştirmeyeceklerini, yolcuları eski tarife üzerinden taşıyacaklarını açıkladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile uygulanmasına karar verilen taksilerde 0-2.5 km mesafe arasında 8 lira 75 kuruşluk ücretin uygulanması sorunları beraberinde getirdi.

İndi-bindi ücreti nedeniyle vatandaşlar ve taksiciler arasında sorunlar yaşanırken, bazı taksiciler ise bu kararın kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a sıkıntılarını dile getireceklerini söylediler.

600 taksi ile Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatif üyeleri ise uygulamayı protesto etme kararı aldı.

'TAKSİMETRECİLER KAZANSIN DİYE YAPILDI'

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, konuyu cumhurbaşkanı ve başbakana da taşıyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında bu uygulamanın kafa karıştırmaktan başka bir şeyi yok. Burada taksicinin para kazandığı falan da yok, burada taksiciye büyük zulüm var. Sadece taksimetrecilerin para kazandığı bir organizasyon bu. Taksimetreciler burada 1 araçtan 195-200 lira taksimetre ayar parası alıyorlar. Biz 4 ay önce yüzde 2.5'luk zam için 200 lira taksimetre ayar parası verdik. Biz 400-500 yolcu alacağız ki sadece taksimetreciye ödediğimiz ayar parasını çıkartalım. Bu zam falan değil bununla yolcuyla bizim kafamızı karıştırdılar. Taksici esnafı 5 yılda yüzde 12 zam aldı. Akaryakıta yüzde 30 üzeri zam geldi. Bu yoğun trafikte para kazanamıyoruz. Bir esnafa bu kadar zulüm yapılmaz."

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