10.02.2017 16:10:08

Taksici esnafından Vali Taşyapan'a ziyaret

Van Taksiciler Kooperatifi üyesi bir grup esnaf, Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

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Van Taksiciler Kooperatifi üyesi bir grup esnaf, Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.Kooperatif Başkanı Kokel Çakır ve beraberindeki ticari taksi esnafı, Vali Taşyapan'a kendilerine verilen destek ve Van'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür mahiyetinde ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, 2015 yılında kurdukları kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.Vali Taşyapan ise, ziyaretlerinden memnuniyet duyduğu ticari taksi esnafının, zor ve yorucu bir mesleği ifa ettiğini söyledi. Şehir içi trafiğin ana unsurlarından biri olan taksi şoförlerinden her zaman trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Taşyapan, müşterilerine karşı tutum ve davranışlarında da özenli olmalarını tavsiye etti. Vali İbrahim Taşyapan, bir süre sorun ve sıkıntılarını dinlediği ticari taksi esnafına, kazasız günler ve hayırlı işler dileklerinde bulundu.