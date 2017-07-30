30.07.2017 15:45:36

Taksi duraklarında '@taksi' dönemi

İstanbul'da uygulamaya giren yeni mobil taksi uygulaması @taksi, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan taksicilere tanıtıldı.

İstanbul'da uygulamaya giren yeni mobil taksi uygulaması @taksi, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan taksicilere tanıtıldı.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi toplantı salonunda taksicilere yönelik toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan @taksi Yönetim Kurulu Başkanı Birtan Papuçcu, 2 yılı aşkın bir zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Uygulamanın en yakın taksiciyle en yakın yolcuyu buluşturan bir uygulama olduğunu belirten Papuçcu, yolcuların akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamayla taksi çağırabileceklerini ve ödemelerini de nakit veya kredi kartı ile yapabileceklerini aktardı.

"TAKSİ DURAKLARINI DA KAPSAYACAK"

Papuçcu, uygulamanın taksi duraklarını da kapsayacağını ifade ederek, "Şu an duraklar yolculara kredi kartı ile hizmet sağlayamıyor. Biz ise bu konuda duraklara destek olacağız. Çok basit bir sistemde, kendi yönetebilecek, müşterilerine hizmet sunacak. Şu ana kadar duraklarda hiç yapılmamış bir uygulama. Uygulamayla taksicilerin sıkıntılarını hafifletmek istiyoruz. İlk etapta 2 bine yakın taksici ile hizmet vermeye başladık." ifadelerini kullandı.