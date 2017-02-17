17.02.2017 23:00:01

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Alaşehir yolu Mevlütlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Kenan Kaygısız (61) yönetimindeki 35 CAK 06 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Kaygısız'ı, ihbar üzerine olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri araçtan çıkardı. Ancak Kaygısız sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada hayatını kaybeden Kaygısız'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, jandarma ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.(Behzat Akcan /İHA)