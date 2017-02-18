18.02.2017 22:47:27

'Takım ruhundan umutluyum'

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ruhundan umutlu olduğunu söyledi

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ruhundan umutlu olduğunu söyledi.Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tudor, öncelikle Çaykur Rizespor deplasmanından galip ayrılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Öncelikle galip gelmediğim için mutlu olduğumu söyleyemem ama diğer taraftan, takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama ne yazik ki galibiyete yetmedi. Diğer taraftan da beni umutlandıran noktalar var tabii. Takımın istatistiklerine baktığım zaman. Çok koşan, çok mücadele eden bir takım vardı. O yüzden takım ruhundan dolayıda umutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.BURUMA KONUSUİstanbul'da kalan Buruma ile ilgili yöneltilen sorulara ise Tudor, "Çok önemli bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu genç oyuncu olduğunu da unutmamak lazım. Bir hata yaptı ve o yüzden İstanbul'da kaldı. Pazartesi gününden itibaren bizimle birlikte olacak. Öncelikle dışarıdan sanki bir komutan gibi gözüküyorum belki, birisi sözümü dinlemezse hemen onu kadro dışı bırakacak, gönderecek birine mi benziyorum bilmiyorum ama kesinlikle öyle biri değilim. Benim inandığım bir şey var. Oyuncular kendi işini yapmalılar, hocalar da kendi işini yapmalılar. En üste kulüp ve camia vardır. Herkesin kendi görevini yapması gerekiyor. Diğer taraftardan en yukarı da kulüp vardı. Bununla ilgili de ne az ne fazla daha söylenecek bir şey yoktur" ifadesini kullandı.'Beşiktaş karşısında nasıl bir Galatasaray olacak?' sorusuna ise Tudor, "Önümüzde 8 gün var. Bu tür maçları motivasyonu olmaz. Zaten bu maçlara futbolcular motive olur. Pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacağız. Yapmamız gereken çok şeyler var ama zamanımız da var. Diğer taraftan takıma soyunma odasında söylediğim bu manteliteyi sahaya verdikleri o ışığı gösterdikleri yönünde. O yüzden pazartesi gününden itibaren derbiye hazırlanacağız" şeklinde konuştu.(Ersen Küçük - Gökmen Şahin/İHA)