28.07.2017 17:46:49

'Tahşiyecilere kumpas davası'nda savcı mütalaasını duyurdu

'Tahşiyeciler' olarak bilinen gruba kumpas kurulduğu iddiasıyla 33 sanığın yargılandığı davada savcı, sanık Hidayet Karaca'nın 40 yıla kadar, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin 33 yıla kadar, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın 21 yıla kadar hapsini talep etti.



"Tahşiyeciler" olarak bilinen gruba kumpas kurdukları iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık Fetullah Gülen ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Ömer Köse, Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 10 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 3 tutuklu sanık Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



Duruşmada sanık savunmaları tamamlandı. Bunun üzerine söz alan cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in bazı görüşlerinin İslam dini ile bağdaşmadığını ifade eden Mehmet Doğan grubunu etkisiz hale getirmek amacıyla yapı mensubu örgüt üyelerinin kendi görev alanına giren konularda çalışmalar yaparak birbirini tamamladıklarını belirterek, örgütün gizliliği en üst seviyede tutması nedeniyle söz konusu eylem ve işlemlerin bir bütün olarak incelenmesinin gerekli olduğunu dile getirdi. 2008 yılı kasım ayından itibaren örgütsel faaliyette bulundukları iddiası ile bir kısım müştekiler hakkında istihbari dinlemeler yapıldığına yer verilen mütalaada, bu istihbari bilgilerin bilinmeyen bir şekilde örgüt lideri Fetullah Gülen'e ulaştırıldığı anlatıldı. Operasyon ile müşteki Turgut Yıldırım'a ait ikamete bomba ve mühimmatın soruşturmada görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerleştirildiği anlatılan mütalaada, operasyonda görev alan rütbeli personelin operasyondan bilgi sahibi olduklarına ve şüphelilerin operasyonun içeriğinden haberdar olduklarına değinildi.



Savcı mütalaasında, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı sanık Hidayet Karaca'nın 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'iftira' ve 'sahtecilik' suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar hapsini isterken, eski emniyet müdürleri sanıklar Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin 'silahlı terör örgüt üyesi olmak', 'iftira' ve 'sahtecilik' suçlarından 13,5 yıldan 33 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca eski emniyet müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın aynı suçlardan 9 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, diğer 25 sanığın da benzer suçlardan cezalandırılmasını istedi. Savcı, mütalaasında ayrıca firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Mutlu Ekizoğlu'nun savunmalarının alınamadığını gerekçe göstererek, sanıkların dosyalarının ayrılmasını talep etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile örgüt yöneticiliği ile suçlanan Hidayet Karaca'nın "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek", "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından toplam 70 yıldan 235,5 yıla kadar hapsi istenmişti. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu diğer 31 sanığın ise "silahlı örgüte üye olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından toplam 63 yıl 4 aydan 228 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.