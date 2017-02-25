25.02.2017 20:50:56

Tahran Türk Ticaret Merkezi

Tahran'da Türk firmalarının ürünlerini sürekli sergilemelerine imkan veren standların bulunduğu Türk Ticaret Merkezi resmi açılışı için hazır

Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Temsilcisi Mehmet Ali Erkan, Tahran Türk Ticaret Merkezi'nin (TTTM) resmi açılış için hazır olduğunu bildirdi.

Bir süredir titizlikle çalışmaları devam eden merkez hakkında AA muhabirine konuşan Erkan, Türkiye Ekonomi Bakanlığınca başlatılan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle (TİM) koordineli bir şekilde yürütülen Türk Ticaret Merkezleri Projesi'nin ilkinin Tahran'da uygulandığını belirtti.

Dubai, ABD, İngiltere, Kenya, Kanada, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde de benzer Türk ticaret merkezlerinin açılacağını dile getiren Erkan, "Komşumuz olması, tarihi bağlarımızın bulunması ve stratejik olarak çok önem vermemiz nedeniyle bu projenin startını İran'dan veriyoruz. Firmalarımız ürünlerini yerleştirdiler. Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin teşrifiyle resmi açılışını yapacağız. Merkez faaliyetlerine tam manasıyla başlamış olacak." dedi.

Ticaret merkezinde faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlayan işadamlarının umutlu olduğunu ifade eden Erkan, şunları söyledi:

"Güvenilir ihracatçılarımızı buraya getirerek güven ortamını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak istiyoruz. 4 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan merkezimiz Tahran'ın kuzeyinde prestijli bir bölgesinde yer almaktadır. Merkezde tekstil, konfeksiyon kimya ve mobilya sektöründen 125 firma bulunuyor. Yine Türkiye'den gelecek işadamları heyetlerinin İranlı işadamlarıyla ikili görüşmeler yapabilecekleri salonlarımız var. Düzenli olarak bu görüşmeleri planlıyoruz. Tahran'da ofis açmak isteyen firmalarımız TİM aracılığıyla başvurularını yapmaları durumunda yeni binalar tutabiliriz."

- Elmanın iki yarısı

TTTM ile iki ülke işadamlarının birbirlerini tanımalarını hedeflediklerini belirten TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise ticaretin kalıcı olması için bu tür kurumlara ihtiyaç olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Büyük açılış öncesi işadamlarımızı bir araya getirmek için buradayız. Türkiye ve İran olarak tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal ve coğrafi işbirliklerine yakın iki toplumuz. Adeta bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Ticaretlerin kalıcı olması için kurumlara ihtiyaç var. Bu merkezlerde biz İranlı tüccarlarla bir araya gelerek diğer ülkelere de mal satabiliriz. Beraber yatırım yapabiliriz. Ticaret paylaştıkça büyüyen bir sektördür."