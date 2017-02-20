20.02.2017 15:57:56

Tahran'da İHA yasağı

İran'ın başkenti Tahran'da cumhurbaşkanlığı binası ve stratejik kurumların üzerinde dolaşan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) oluşturduğu güvenlik sorunları nedeniyle, Tahran'da İHA kullanımı yasaklandı.

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından duyurulan kararda, İHA'ların yalnızca belirli kurumlardan gerekli izinlerin alınması koşuluyla Tahran'da uçurulabileceği kaydedildi.

SON ÜÇ AYDA İKİ İHA OLAYI YAŞANDI

İran hava savunma birlikleri, yasak bölgeye giren İHA'yı vurdu.

Aralık ayında Tahran'daki cumhurbaşkanlığı binasının ve stratejik kurumlarının bulunduğu bölgede dolaşan bir İHA güvenlik güçlerince düşürülmüştü. İran devlet televizyonuna ait olduğu ve bölgede belgesel çekimi yaptığı ortaya çıkan İHA'nın yanlışlıkla uçuşa yasak bölgeye girmiş olduğu açıklanmıştı.

Geçen ay ise Tahran emniyeti, aynı bölgede bir İHA'nın daha uçaksavarla vurularak düşürüldüğünü ancak kimliğinin belirlenemediğini duyurmuşt