21.02.2017 16:02:04

Tahmazoğlu'dan kahramana vefa

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu büyük bir vefa örneği göstererek 15 Temmuz hain darbe gecesi Türkiye'nin kaderini değiştiren Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in doğum gününde baba ocağını ve mezarını ziyaret etti.

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu büyük bir vefa örneği göstererek 15 Temmuz hain darbe gecesi Türkiye'nin kaderini değiştiren Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in doğum gününde baba ocağını ve mezarını ziyaret etti.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Kahramanca Şehit düşen Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret edip, Şehidimizin mezarı başında dua etti.Tarihi değiştiren kahramanYakın bir zamana kadar yakınlarından başka kimsenin tanımadığı ama bugün herkesin minnet duyduğu kahraman bir asker olan Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin yaşadığı en kara günün kaderini değiştiren kahraman oldu. O geceye dair birçok kahramanlık hikayesini gördük, dinledik veya şahit olduk. Ancak o hikayelerden en farklısı Ömer Halisdemir'e ait. O vatanının üzerine gelecek büyük bir darbeyi tek başına savuşturarak, ülkenin tarihini tek başına değiştirdi. 15 Temmuz darbe gecesi teröristlerin yanında yer almayarak, onlara karşı koymuş ve 30 kurşunla şehit edilmiş olan Ömer Halisdemir ülkenin kaderini değiştiren kahraman olarak tarihe geçti.Doğum gününde ziyaretFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in doğum gününde babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "1400 yıl sonra yine bir Ömer çıka geldi ve adaleti özleyen insanlığa "Ömer'ler öldü mü sandınız." dedi ve gitti. 15 Temmuz gecesi bir ülkenin kaderini değiştiren Kahraman Şehidimiz Ömer Halis Demir 'in baba ocağını ve mezarını ziyaret ettik. Rabbim onlardan razı olsun" dedi.Ömer'ler bitmezBaşkan Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaretinde, Şahinbey İlçesi'nde dünyaya gelen minik Ömer Halis Demir'in ailesini telefonda görüştürdü. Şahinbey İlçesi'nin 60.000. bebeği olan minik Ömer Halis Demir'in annesi Selma ve babası Fatih Demiryapılan telefon görüşmesinde duygulu anlar yaşadı.15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir oğlunun isimlerinin doğan çocuklara verilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.