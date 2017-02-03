03.02.2017 21:47:15

Tahliye edilen Ahmet Türk'ten ilk açıklama

Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, tahliye sonrası açıklamalarda bulundu...

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mahkemenin adli kontrol şartıyla verdiği karar gereği cezaevinden tahliye edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Ajanslarda yer alan habere göre; Cezaevi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk, tahliye olmasının güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini belirterek, "Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanları, belediye başkanları, arkadaşlarımız içeride. Aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı ve Cebbar Leygara'dan ayrılmak da kolay değildi. Umut ediyorum ki Türkiye'de bir gün bir mutlak akıl oluşur ve bütün olumsuzlar ile hukuksuzluklar ortadan kalkar. Bu ülkede artık ortak akılla hareket edilmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir. Geçmişten bugüne geldiğimizde birçok dönemi yaşadık. Ama sonuç olarak barışın ötesinde başka bir formül bulunamaz diye düşünüyorum" dedi.

Bir gazetecinin "Sağlık problemleriniz nedeniyle mi serbest bırakıldınız?" sorusuna ise, "Sağlık konusunda problemlerim vardı. Ancak içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu" yanıtını verdi.





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