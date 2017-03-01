01.03.2017 11:48:14

Taha Ün, Tokat'ta gençlerle buluştu

Gazeteci-Yazar Taha Ün, Tokat Gençlik Merkezinde düzenlenen '100 Yıllık Terane' adlı programa konuşmacı olarak katıldı.

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Gazeteci-Yazar Taha Ün, Tokat Gençlik Merkezinde düzenlenen "100 Yıllık Terane" adlı programa konuşmacı olarak katıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Gençlik Merkezi koordinesinde Gazeteci-Yazar Taha Ün Tokat Gençlik Merkezinde düzenlenen "100 Yıllık Terane" adlı programa konuşmacı olarak katıldı. 100 Yıllık Terane kitabı hakkında gençlerle bilgi veren yazar Taha Ün, Abdülaziz ve Abdülhamid dönemi Osmanlı yayın organları ile günümüz tarihimize damgasını vuran gazete manşetlerini, Jön Türkler'den FETÖ'cü darbe girişimine kadar karşılaştırmalı medya görselleriyle, 100 yıllık medya tarihi üslubunu anlattı. Gençlerin büyük dikkatle dinlediği program sonunda İl Müdürü Cemil Çağlar, Gazeteci-Yazar Taha Ün'e çeşitli hediyeler takdim etti.Program sonunda Gazeteci-Yazar Taha Ün "100 Yıllık Terane" isimli kitaplarını imzaladı.