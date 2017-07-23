23.07.2017 11:08:10

'Taciz timi' görev başında

Adana'da olası taciz olaylarının önüne geçmek isteyen bir aqua park işletmesi, yüzlerce müşterisinin güvenliğini sağlamak için 12 kişilik personeliyle havuzda gözetleme yapmaya başladı. İşletmenin Genel Müdürü Sezer Ayvaz, taciz olaylarının bu uygulama sayesinde çok aza indiğini belirtti. Ayvaz, alışılagelmişin dışında kadınların da erkekleri taciz ettiği olaylarla karşılaştıklarını söyledi.



Sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar deniz ve havuzlara yöneldi. Havuzlardaki yoğunluk, beraberinde taciz olaylarını da gündeme getirdi.



Kentte hizmet veren Yüreğir ilçesindeki Mavi Su Aqualand isimli aqua park da olası taciz olaylarına yönelik önlemleriyle dikkat çekti.



Denizi andıran 'dalgalı havuz' sistemiyle vatandaşların ilgi odağı olan aqua park, bu sırada oluşan hareketlilik nedeniyle taciz olaylarının yaşanabileceğini öngörerek 12 cankurtarandan 'taciz timi' oluşturdu. Tim, olası taciz olaylarına müdahale etmek için anbean havuzdakileri gözetlemeye başladı.



"İNŞALLAH KADINLAR DA ERKEKLER GİBİ ÖZGÜR OLMAYA BAŞLAR"



Çağla Gönder isimli vatandaş, 'taciz timi'nin tüm havuzlarda görev yapması gerektiğini belirterek, "Kadınlar erkeklere göre biraz daha genç hayata atılıyorlar. Bu bir başlangıç gibi bana göre. İnşallah devamı gelir ve kadınlar da erkekler gibi özgür olmaya başlar; en azından istedikleri yere gidebilir, istediklerini yapabilirler. Onların da bir sürü hakları var ama korktukları için kullanamıyorlar. Bence bu bir başlangıçtı. Umarım ileride daha güzel olur" dedi.



"UYGULAMA SAYESİNDE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"



İlknur Fırat ise daha önce taciz korkusuyla kalabalık havuzlara gidemediğini ancak 'taciz timi' sayesinde kendisini güvende hissettiğini ifade ederek, "Genelde kadınlar tek başına havuza gidiyorsa, erkekler çok fazla olduğundan eşsiz gitmek mümkün olmuyor. Tek gittiğin zaman tacize uğruyorsun, bu bir gerçek. Timin kurulması çok iyi oldu. Tek gelebiliyoruz, kadın arkadaşlarımızla gelebiliyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz. Yanımıza geliyorlar, 'çok güzelsin' diyorlar. Elleriyle dokunmak istiyorlar. Bunların önlenmesi bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.



"TACİZCİLERİ KİBAR BİR DİLLE UYARARAK DIŞARIYA ALIYORUZ"



İşletmenin Genel Müdürü Sezer Ayvaz da amaçlarının aileler ve kadınların eğlence sırasında sorun yaşamasını önlemek olduğunun altını çizerek şunları söyledi:



"Bize göre akıllı adam, sorun olduğunda çözen değil sorunu engelleyen adamdır. Buradaki arkadaşlarımızla beraber havuzun kenarlarında gözetmenlerimiz eşliğinde olası sıkıntıda, sıkıntı yaşatan şahsı ya da genci alıyoruz, kibar bir dille uyararak havuz dışına aktarıyoruz. Taciz olayları çok istisna oluyor. Çok özen gösteriyoruz. Sorunların önüne geçmek istiyoruz. Daha güvenli, daha eğlenilebilir daha rahat bir yaşam için daha güzel bir ortam için bunları sağlıyoruz. Komik olaylar oluyor, bunları gülerek ve komik şekilde halletmeye çalışıyoruz. İnsanları üzmeden, kırmadan, kibar bir dille dışarıya alıyoruz. İster istemez bazen özgüvenine güvenen bayan arkadaşlarımız da yakışıklı olan insanlara ufak da olsa tacizde bulunuyor bunları da görüyoruz, uyarıyoruz."



