05.05.2017 10:03:40

Tacikistan'da 6 büyüklüğünde deprem

" Tacikistan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tacikistan Bilimler Akademisine bağlı Jeofizik Kurumu, yerel saatle 10.09'da başkent Duşanbe'nin 265 kilometre kuzeydoğusundaki dağlık Lyahş bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Komşu ülkeler Özbekistan ve Kırgızistan'da da hissedilen depremde can kaybı olmadı.

Lyahş'da son iki günde 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş, ilçeye bağlı Sargoy köyündeki 2 ev hasar görmüştü.