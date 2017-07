27.07.2017 15:38:03

Tablolarını çöpe atan ressam fırçasıyla Ovacık'ı süsledi

Tablolarını sokaktaki çöp kutularına bırakmasıyla tanınan 42 yaşındaki ressam Efe Işıldaksoy, Ovacık'taki boş duvarları fırçasıyla süsledi.



16 yaşındayken resim yapmaya başlayan ve Hamburg Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Grafik Tasarım eğitimini tamamlayan Efe Işıldaksoy, bugüne kadar hazırladığı video klipler, fotoğraflar, resimler ve sergilerle dikkat çekiyor. Resimlerini çöpe atmasıyla tanınan ve yıllardır gittiği her yerde yaptığı resimleri çöpe bırakan Işıldaksoy, bu durumu sosyal medya hesapları üzerinden duyurduktan sonra birçok kişi de çöpten resimleri alıyor. Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun davetiyle Ovacık'a gelen Işıldaksoy, ilçe belediye binasında ve bir kafenin yaklaşık 5 metre genişliğindeki duvarları üzerine 'Kafalar Hep Karışık' projesinde yer alan çizimleri fırçasıyla yansıtıyor.



Ovacık'ta düzenlenmesi planlanan 1. Uluslararası Ovacık Sanat Günleri'nin iptalinden sonra kendisine izin verilen duvarlarda resim yaptığını belirten Işıldaksoy, "Ovacık Belediyesi'nin binasının içinde bir tane resim yaptım. Çöpe attığım resimler haricinde duvar resimlerinin genelde üzeri boyandığı için burada yaptığım resimler daha kalıcı olacak. Bu yüzden ayrı bir mutluyum" dedi.



"BİR SANATÇI OLARAK BURAYA BİR İZİMİ BIRAKTIM"



Tunceli'de daha önce de bulunduğunu aktaran Işıldaksoy, "Fakat, bu bölgeye daha önceki senelerde girmeme izin verilmemişti. Buradaki yaşamı, coğrafyayı, insanları ve kültürü daha yakından tanıma fırsatını buldum. Daha önce bildiğim her şeyi unuttum. Çünkü, başkalarının anlattığı şeyler gerçekten çok farklı ve ayrı. Buradaki insanlar çok misafirperver ve iyi insanlar. Doğası, insanları, her şeyi güzel. Sıkıntı olmaması gereken bir coğrafya. Bende bir sanatçı olarak buraya bir izimi bıraktım. Bundan sonrada fırsatım olunca Ovacık'a devamlı gelmek istiyorum" diye konuştu.



"PARAYLA SATIN ALINAN SANATLARA TAMAMEN KARŞIYIM"



Yaklaşık 4 senedir yaptığı resimleri çöpe attığını da dile getiren Işıldaksoy, "Bunun öncelikli sebebi yüksek sanatın toplumdan uzaklaştırılması ve duygu reflekslerinin önüne geçmesine engel olmasına karşı bir proje. Parayla satın alınan sanatlara tamamen karşıyım ve herkesin sanatçı olduğuna inanıyorum. Sanatçının üst seviyede tutulmasına da karşıyım. Bin 68 tane resmimi dünyanın hemen her yerinde çöpe attım" ifadelerini kullandı.