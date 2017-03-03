03.03.2017 13:37:38

Tabletinde 'eagle' çıkan öğretmene 7.5 yıl hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programlarından 'Eagle'yi yüklediği ve 1169 defa kullandığı iddiasıyla 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan 42 yaşındaki öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programlarından 'Eagle'yi yüklediği ve 1169 defa kullandığı iddiasıyla 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan 42 yaşındaki öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık G.K. ve avukatı duruşmada hazır bulundu.FETÖ terör örgütü ile ilgili hiçbir alakasının olmadığını söyleyen sanık G.K., "Eagle isimli programı kullanmadım. Tabletime çok sayıda program yükledim. Eagle'yi ne yükledim, ne kullandım" diye konuştu.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.K.'nin suçunun sabit olduğu kanaatine vararak, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.