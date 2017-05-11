11.05.2017 16:35:55

Tabka, tamamen YPG'de

PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DGS) Tabka'yı tamamen ele geçirdi.

Deutsche Welle Türkçe, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Tabka'nın tamamını ele geçirdikleri ve Suriye'nin en büyük barajı olan Tabka Barajı'nı IŞİD'den geri aldıklarını bildirdi.



IŞİD'in en önemli kalesi olarak bilinen Rakka'nın yaklaşık 40 kilometre batısında, Fırat Nehri üzerinde bulunan Tabka'nın tamamen YPG'nin eline geçmesi, abD'nin SDG ile planladığı Rakka operasyonu açısından büyük önem taşıyor.



PYD sözcüsü Talal Silo, "ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sınırsız tam desteği ve savaşçıların kahramanlıkları sayesinde Tabka'yı ele geçirdiklerini" belirtirken, bir diğer PYD yetkilisi Nasır Hac Mansur "tüm IŞİD militanlarının çekilmesiyle Tabka ve yakınındaki Tabka Barajı'nın tamamen kurtarıldığını" söyledi.



TRUMP YÖNEİTMİ DOĞRULADI



ABD Başkanı Trump'ın IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tabka ve barajın IŞİD'den alındığını teyit etti.